LEGISLATIVES - Un retour en force du PS en Saône et Loire ?

Avec une seule circonscription octroyée au PS dans le cadre de la NUPES aux législatives de 2022, les lignes semblent avoir bougé en Saône et Loire. L'accord national trouvé au sein de la gauche ne s'est pas encore traduit localement par fédération, selon les informations recueillies par info-chalon.com. Les discussions vont s'ouvrir très rapidement pour que d'ici jeudi ou vendredi, tout soit en ordre. L'heure est désormais aux négociations au plus près du terrain en fonction des résultats enregistrés par la gauche dans toutes ses composantes. Mais toujours selon nos éléments, le PS entend bien recueillir bien plus d'une circonscription en Saône et Loire, au-delà de celle qui revient de facto à Cécile Untermaier sur la 4e.

L.G