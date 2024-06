Saint-Marcel avait rendez-vous à Mercurey

Samedi dernier, c'était jour d'inauguration des travaux urbains à Mercurey. Profitant d'un conseil des maires du Grand Chalon, Dominique Juillot a pu profiter de la présence de nombreux élus des communes de l'agglomération. Parallèlement nos confrères du JSL ont mandaté Robert La Camera, correspondant de presse du secteur de Saint-Marcel qu'on ne présente plus, en remplacement d'Emmanuel Mère retenu par ailleurs. Comme quoi, entre Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel... et notre confrère, plus moyen de se quitter.

L.G