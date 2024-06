Espace des Arts : 'EDA CHALON BATTLE #6'

Speaker, dj et jury implacable seront là pour vous offrir une soirée survoltée où se défiera la fine fleur de la planète hip-hop. Ici, pas de chorégraphe, le danseur est maître. Des décibels, de la sueur et la voix de milliers de spectateurs pour les encourager. Ambiance festive et sportive assurée !

Dans le cadre du Focus Cultures urbaines.

SAM 22 JUIN. — 19H MAISON DES SPORTS - GYMNASE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/eda-chalon-battle-6

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Julien Piffaut