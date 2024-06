Le palmarès des « Défi Vélo » et « No Tel » a été dévoilé jeudi 6 juin. Au programme : remise de prix, tarte aux pommes et jus de fruit !

La semaine dernière, dernière vraie semaine de cours avant les épreuves du baccalauréat et les stages des élèves de seconde générale, plusieurs événements festifs ont eu lieu au lycée Mathias, dont une cérémonie de remise des prix clôturant les défis environnementaux : « Défi Vélo » et « No Tel ».

Ces deux défis s’inscrivent, dans la « Quinzaine du développement durable » qui illustre l’engagement du lycée Mathias en tant qu’« Eco-lycée ». Au programme de cette quinzaine, conférence sur la biodiversité en Alaska, troc de vêtements, Fresque du climat, inauguration du verger planté en décembre ainsi que ces deux défis.

Pour le défi « No Tel », il a été proposé aux élèves de poser leur téléphone en Vie Scolaire pendant une journée ou deux…ou encore une semaine. Une petite quinzaine ont répondu à ce défi incroyable et courageux. Ils ont tous été récompensés par un lot répondant aux critères de développement durable : Miel (issu des ruches placées sur le toit de la salle Marcel Sembat), bons d’achat au magasin de jeux l’Enjeu, cours de couture, stylos en plastique recyclé, ainsi qu’un dessin encadré de leur professeur d’Arts Plastiques, Nicolas Bouillard.

Lots tous appréciés car adaptés au caractère de chacun. La coupe était en carton décoré, bien sûr.

Pour le « Défi Vélo », il a été proposé aux élèves et aux professeurs de venir au lycée en vélo ou à pied pendant une semaine. Défi simple et compliqué à la fois. Dans un premier temps, un questionnaire de sensibilisation aux mobilités douces a été diffusé pour mieux comprendre les enjeux énergétiques et l'importance de limiter au maximum les émissions de dioxyde de carbone liées aux transports (1er secteur émetteur de CO2 avec notamment l'utilisation de la voiture).

Un second questionnaire a permis de cartographier les trajets habituels pour venir au lycée, avec pour objectif à moyen terme, d'améliorer les voies de circulation cyclables permettant d'accéder au lycée, à Chalon mais aussi dans le grand Chalon.

L'espace PaMA (Partage et Mobilité Active – engagée dans la mobilité durable) a apporté son soutien à l'opération en animant un atelier "réparation de vélo" la semaine précédant le défi. Pour cette occasion, le service « Manifestations et Transports » de la ville de Chalon sur Saône a prêté un barnum ainsi que des barrières Vauban pour le parking à vélo.

Plus de 200 élèves ont pu être ainsi sensibilisés et une cinquantaine (dont une dizaine de professeurs) ont participé au Défi !

Pablo Pacaut remporte le trophée « un vélo en carton » ainsi que d’autres lots en comptabilisant 140 km de vélo dans la semaine. La gagnante du défi marche, Léa Boukantar a parcouru, quant à elle, près de 40 km dans la semaine !

Là aussi, chacun des participants a gagné un lot écolo : places pour aller voir un match de basket de l’Elan Chalon offert par le Grand Chalon, lots sportifs offerts par Intersport, encore un dessin de monsieur Bouillard et enfin des carnets offerts par le Crédit Mutuel pour les marcheurs.

Le lycée Mathias finit donc bien l’année, fidèle à son engagement en tant qu’« Eco-lycée » en totalisant 900km parcourus en mobilité douce, ce qui correspond à 200kg de CO2 économisés par rapport à un déplacement en voiture thermique.

Un grand bravo à tous les participants !

Cette première édition devrait permettre aux organisateurs, Mme BERTHET et M. BERTRAND de recruter des ambassadeurs pour promouvoir l’opération l’année prochaine et avoir encore plus de participants !