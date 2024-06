Avec le Rafale hybride 200 ch, Renault prend de l'altitude

Héritage d'un prestigieux palmarès de Renault dans l'aéronautique française. Avec des records de vitesse du Caudron Renault Rafale qui atteignit 445 km/h en 1934, le nouveau SUV Coupé de la marque au losange a la prétention de s'élever au niveau des sommets du marché. Nous l'avons testé dans sa version hybride 200 ch en finition haut de gamme Esprit Alpine.



UN STYLE ACCROCHEUR

Dès le premier coup d'œil, on est forcément séduit par les lignes de ce grand SUV Coupé de 4,71 m de long sur 1,87 m de large et 1,61 m de haut. Littéralement sculptées, elles se jouent de la lumière et mettent en évidence des détails de style élégants comme sa calandre à effet 3D, constituée d'une myriade de petits losanges qui encadrent l'énorme logo de la marque. Avec ses voies plus larges de 4 cm que celle de l'Espace, dont il reprend la plate-forme CMF-CD, ses grosses roues, ses épaules très marquées et ses flancs barrés d'arêtes, la silhouette est dynamique et sportive. Elle donne confiance et accroche inévitablement l'œil. Grâce à son empattement long (2,74 m, identique à celui de l'Espace), le Rafale affiche une ligne de pavillon profilée parfaitement fluide dont la pente douce préserve la garde au toit pour les passagers arrière et lui donne une image sportive.



UN HABITACLE HIGH-TECH

Dans l'habitacle très élégant, la planche de bord habillée d'un magnifique placage en ardoise côté passager présente deux larges écrans en L : un horizontal de 12,3 pouces dédié à l'instrumentation et un vertical au centre de la planche de bord tourné vers le conducteur pour le multimédia et la gestion de l'auto. Ce dernier utilise le logiciel Google Android 12 de dernière génération avec notamment Google Maps et de nombreuses applications. Tout cela est secondé par une commande vocale performante qui peut presque tout faire, de la sélection des modes de conduite à l'opacification du toit transparent Solarbay (option à 1 500 €). L'ambiance et les modes de conduite sont aussi accessibles via le bouton Multi-Sence sur le volant. Enfin, un grand affichage tête haute est proposé en option à 800 €. Bien entendu, le Rafale est doté de toutes les dernières assistances à la conduite dont 5 peuvent être suspendues d'un seul appui sur un bouton à gauche du volant. Tout cela frise le très haut de gamme, exception faite de quelques plastiques durs, notamment pour les commodos, qui traînent encore çà et là. À l'arrière, les passagers sont choyés avec un grand espace aux jambes mais aussi à la tête. Ils disposent d'un accoudoir central doté d'un petit rangement, de deux prises USB-C et des supports pour smartphone ou tablette. Le coffre, lui, offre un volume plus que correct avec 532 litres.



UNE AGILITÉ SÉDUISANTE

Sous le capot, on trouve un trois-cylindres essence 1.2 turbo de 130 ch et deux moteurs électriques dont un de 70 ch pour assurer la traction et un petit pour les démarrages et les changements de vitesse. Ils sont alimentés par une batterie lithium-ion de 2 kWh. La transmission est assurée par une boîte de vitesses automatique à crabots multimodale avec quatre rapports pour le moteur thermique et deux pour l'électrique. Cela ne fait pas du Rafale un avion de chasse, avec notamment un 0 à 100 km/h en 8,9 s, mais le minimum est assuré pour faire oublier son gabarit et ses 1 660 kg grâce à son châssis particulièrement affûté et ses roues arrière directrices de série sur notre version haut de gamme (1 500 € en option). Ce système baptisé 4-Control est paramétrable selon les besoins pour s'adapter à la conduite sportive, urbaine ou pour des manœuvres. Dans les successions de virages serrés, on a ainsi plus l'impression d'être aux commandes d'un karting que d'un SUV de près de 5 mètres de long, et en ville, on se joue aisément des pièges urbains. Les différents modes de conduite jouent sur la réactivité de la boîte. Côté consommation, lors de notre essai mené à vive allure compte tenu de l'agilité engageante de l'auto, elle est restée sous les 7,5 litres aux 100 km. En ville en revanche, nous avons circulé plus de la moitié du temps en 100 % électrique ramenant notre score en dessous des 5 l/100 km. Pour ceux qui aimeraient un Rafale plus sportif, il faudra patienter : une déclinaison 300 ch quatre roues motrices hybride rechargeable est annoncée pour la fin de l'année. Pour l'heure, la gamme du Renault Rafale dispose donc d'une seule motorisation et deux niveaux d'équipement, Techno et Esprit Alpine, aux tarifs respectifs de 45 000 € et 49 000 €.



Émile Fleuet



RAFALE HYBRIDE 200 CH EN BREF

Dimensions (L x l x H) : 4m71 x 1m87 x 1m61

Poids : 1 660 kg

Volume du coffre : 532 l

Moteur essence : 3 cyl. Turbo, 1 199 cm3, 130 ch, 205 Nm

Moteur électrique : 75 ch, 255 Nm

Batterie : 2 kWh

Puissance cumulée : 200 ch

Transmission : traction avant, boîte auto à crabots

0 à 100 km/h : 8,9 s

Consommation mixte (WLTP) : 4,7 l/100 km

Émissions de CO2 : 105 g/km



LES PLUS

Agilité du comportement

Équipements high-tech

Habitabilité



LES MOINS

Motorisation un peu faible

Quelques plastiques durs inesthétiques