Le pont Jeanne Rose, qui relie les communes de Saint-Laurent-d’Andenay et Ecuisses, restera fermé à la circulation jusqu’à l’été 2025.

La dépose complète et le sablage du tablier du pont ont mis en évidence des désordres non visibles nécessitant en urgence une expertise qui a conclu à un dépassement de la limite élastique du métal selon les normes en vigueur.

Le Département de Saône-et-Loire a engagé des travaux de rénovation du pont sur le canal - pont Jeanne Rose datant de la fin du XIXe siècle - entre les communes de Saint-Laurent-d’Andenay et Ecuisses, consistant à déposer les tabliers, au sablage, à la remise en peinture et la reconstruction d’une dalle et des enrobés.

Les pertes de matière et pathologies constatées sur les éléments porteurs de charpente métallique sont telles que les conclusions actent l’impossibilité réglementaire de pouvoir remettre l’ouvrage en service compte tenu de son incapacité à supporter un retour à la circulation.

Ainsi, le Département de Saône-et-Loire engage désormais une opération majeure de reconstruction à neuf de ce franchissement du canal et met en œuvre toutes les dispositions possibles pour poser un nouvel ouvrage dans un délai compressé de 12 mois.

Le maintien de la signalisation temporaire jalonnant les itinéraires de déviation sera assuré par les services du Département pendant toute la durée de coupure à la circulation.

La déviation pour tous les véhicules dans les deux sens de circulation (véhicules légers et poids lourds) est mise en place par :

La D18 au niveau des communes d’Ecuisses et de Saint-Laurent-d’Andenay

La D977 à Ecuisses, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Martin-d’Auxy et Marcilly-lès-Buxy

La D284 à Marcilly-Lès-Buxy et Ecuisses

La RN80 à hauteur d’Ecuisses, Saint-Laurent-d’Andenay et Montchanin.

L’itinéraire pour la gare TGV est dévié dans les deux sens de circulation :

Par la D284 à hauteur de Marcilly-lès-Buxy et Ecuisses

Par la D974 à hauteur d’Ecuisses et Montchanin.