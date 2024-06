Franc succès de l’édition " Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » Edition 2024

La météo incertaine n’a pas perturbé la 21ème édition!

Une nouvelle fois, Benoit Leduc, le Président de l’association « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » édition 2024, assisté de ses adhérents et bénévoles, peut-être satisfait de l’action mise en place à destination des personnes en situation de handicap à l’aérodrome de Champforgeuil samedi 15 mai à partir de 14 heures.

En effet, de nombreux stands ont contribué aux animations proposées : création, maquillage, pêche à la ligne (tenus par l'association 1avion, 1enfant, un rêve) - Boutique de BD (tenue l'association 1avion, 1enfant, un rêve) – JSP ‘Pompy’ (Jeunesse des Sapeurs pompiers) - La peluche du Réconfort pour les enfants dans les ambulances des pompiers –

La Gendarmerie Nationale avec moto etc.. –

La Police Nationale avec un parcours santé, motos ... - La BPIA avec le camion ravitailleur - Spirit Of Josette pour faire découvrir leur ‘Josette’ aux différents centres spécialisés présents, aux particuliers...

De nombreuses associations aidant à l'organisation étaient présentes: Secouristes Français Croix Blanche avec les Docteurs Passerat et Sudre…

ADAT 71 pour la transmission Radio - Une vingtaine de JSP de Chalon-sur-Saône pour l'aide à différents accueils, tombola....

L’Armée de l'Air et de l'Espace qui venait pour la 1ère fois n’était pas en reste avec 2 simulateurs d'immersion en Mirage 2000 et leur camion Podium venu de Creil.

Enfin de nombreux baptêmes de l'air ont été réalisés (une cinquantaine) par l’aéroclub du Grand Chalon, l’aéroclub du Morvan, l’aéroclub de Pouilloux. Des vols qui ont été orchestrés par un directeur des Vols : François Micol, ancien pilote de chasse et leader de la Patrouille Cartouche DORE et un directeur des Vols Adjoint : Frédéric Duterrage ainsi qu’un agent AFIS d'EIDIS, 2 pompiers de l'aéroport et le Directeur Mickael Boulay.

Des baptêmes de véhicules ont aussi été effectués (une soixantaine) : Le Club des 3 "777" pour la sécurité des convois,

l’Association des Motards en Colère pour la sécurité des convois, l’Association de CAN AM Bourgogne pour les baptêmes véhicules,

Le Club de Mustang Bourgogne et France, des particuliers avec leur véhicule ou moto,

La Morgane de Monsieur De Chantérac et son épouse qui sont venus de Courbevoie.

Des baptêmes Bateau grâce aux deux bateaux de Cap Large (une soixantaine).

Côté participants, ils étaient près d'une centaine venus des départements de Saône-et-Loire et Côte d'Or. Ils faisaient partis des centres de Sevrey (CHS + Papillons blancs), APF et IME St Remy, de la pédiatrie de Chalon, du Centre Génétique de Dijon, de CROC diabète de Dijon, de l'Académie du Foot et de nombreux particuliers.

Chaque participant pouvaient faire soit les 3 baptêmes ou l'un d'entres eux. Pour terminer, ils participaient aux différentes animations pour attendre le grand final proposé et animé par : La SAG de Dijon accompagné du PSIG de Chalon pour l’hélitreuillage de 3 gendarmes…

Pour effectuer une interpellation,

L’Equipe de Voltige de l'Armée de L'Air et de L'Espace avec le Capitaine Souchet,

Le Capitaine Oddon (Champion du Monde), qui ont fait leurs débuts à Chalon-sur-Saône mais aussi avec Sylvain Parmentier d'Air Chalon,

L'Equipe des Parachutistes "PHENIX" de l'Armée de l'Air et de l'Espace largué par Parachutisme 71 et Les JSP de Chalon (fumigènes lors de leur présentation)

Etaient présents à l’événement : Alain Gaudray, Conseiller Départemental, Amelle Deschamp, Conseillère Départementale, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, Pascal Boulling, Conseiller Communautaire délégué à l’administration générale, aux gens du voyage, à l’aérodrome et au CISPD, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, Adjoint aux sports, Dominique Rougeron : Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Ronan Cottin, Lieutenant Colonel de la DMD 71, Jérôme Hardy, Lieutenant Colonel commandant en second de la BPIA, Alexandre Monin, Commandant du SDIS, Louis Margueritte (ancien député de la 5ème circonscription),

L’association " Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » remercie les 170 bénévoles, les nombreux partenaires et la collaboration des locataires du site de l'aéroport qui ont contribué à la réussite et au bon fonctionnement de cette édition 2024.

Pour information, cette journée filmée sera diffusée ultérieurement grâce à 4 étudiants de l'ESADD de Dijon (Ecole Supérieur Appliqué au Design et au Digital)

Photos transmis pour publication par Benoît Leduc avec les crédits photographiques de Magali Raux, Christophe Charton, Christian Ninot, Vincent Muthelet, Sébastien Bodin et Manon Bugaud

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’association "Un Avion, Un Enfant, Un Rêve" contacter Benoît LEDUC, 23, Rue Jacques BRIET à 71100 SAINT REMY Tél.: 06.88.82.37.30 mail: [email protected] et site : www.avion-enfant-reve.com

