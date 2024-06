Fête des Voisins : les sénochois de la rue du Moulin se sont réunis ce samedi

Cette tradition de la « fête des voisins » célèbre déjà ses 25 années d’existence cette année.

Elle a été créée afin de réunir ses voisins autour d’un apéritif ou d'un repas,

et partager un moment convivial. Une bonne occasion de développer également l'entraide de voisinage.

Malgré une météo capricieuse, cette initiative de Lionel a été un franc succès, chacun a apporté quelques chose à boire et à manger à partager et petits et grands ont pu tisser un lien intergénérationnel.

L’ensemble des participants sont unanimes : le rendez-vous de la fête des voisins est déjà pris pour l’an prochain.

Amandine CERRONE.