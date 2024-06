Comment profiter du pass rail cet été ?

Avoir la possibilité de s'aérer tout en découvrant une nouvelle ville ou région est hélas bien souvent un luxe au vu des prix des transports et du carburant. Pourtant, voyager est non seulement une source d'enrichissement culturel mais aussi une expérience très formatrice. Heureusement, différents programmes de soutien financier permettent aux jeunes de voler de leur propres ailes à moindre coût, à l'instar du bien connu « Départ 18 : 25 » de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Et cet été, le nouveau Pass Rail s'ajoute à la liste.



INTERCITÉS ET TRAINS RÉGIONAUX CIBLÉS

Annoncé par le gouvernement en septembre 2023, ce dispositif est co-financé par l'État et les régions pour partir à la découverte du patrimoine français. Destiné aux 16-27 ans de toutes nationalités, ce Pass Rail prend la forme d'un abonnement estival affiché au prix de 49 € par mois et valable pendant 31 jours consécutifs à partir de la date d'activation.

À la clé, les utilisateurs profitent de billets à 0 € en illimité pour tous les trains régionaux et Intercités, de jour comme de nuit, en place assise. Si vous optez pour une couchette dans un train Intercités nocturne, elle sera en revanche facturée 19,50 €. Autre subtilité, si le nombre de voyages total est bien illimité, vous ne pouvez posséder que 6 billets maximum en cours, avant de pouvoir réserver des trajets supplémentaires. Attention, si les réservations ont été ouvertes dès le 5 juin, cet abonnement ne prend en compte que des voyages effectués entre le 1er juillet et le 31 août 2024 inclus !



Pour acheter votre Pass Rail, rendez-vous sur www.Sncf-connect.com ou www.Thetrainline.com .

Bon à savoir : les annulations sont gratuites jusqu'au départ pour les intercités et trains régionaux avec réservation obligatoire, et jusqu'à J-1 du départ pour les trains régionaux sans réservation.



Julie Polizzi