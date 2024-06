LEGISLATIVES - Givry donne l'avantage à Rémy Rebeyrotte avec 33,6 %

Avec 2321 suffrages exprimés à Givry, Rémy Rebeyrotte totalise 779 voix et 33,6 % des suffrages exprimés. Richard Béninger (Front Populaire) arrive troisième avec 20,1 % et Aurélien Dutremble, second, totalise 28,6 % des voix. Charles Landre totalise quant à lui 15,3 % des suffrages exprimés.