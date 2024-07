Pour une gestion durable des espaces verts, la commune de Granges pratique l’éco-pâturage.

35 moutons et brebis dont 10 agneaux de race Ouessant, en pâturage sur la commune de Granges, vont tondre à longueur d’année 5 parcelles sur la commune. Cette technique douce est reconnue pour son respect de l’environnement, la biodiversité, la fertilisation des sols et la suppression de l’utilisation d’engins mécanisés pour l’entretien des espaces verts.

La municipalité a voulu, par cette inauguration, marquer symboliquement son attachement à la qualité de vie rurale qui caractérise Granges ainsi que son engagement dans un programme ambitieux de transformation de la commune en tenant compte des enjeux énergétiques et environnementaux.

Antonio Pascual maire de la commune, accompagné de David Galland 1er adjoint, a rappelé dans son discours l’engagement pris lors du mandat précédent par le conseil municipal en termes de politique de gestion et d’aménagement des espaces communaux, de préservation de la biodiversité et de l’équilibre naturel des territoires, de bien-être et sécurité. « La commune s’est transformée avec la rénovation de l’école, la création d’aire de jeux pour les enfants, de cheminement doux en toute sécurité, la transition énergétique et environnementale, la labellisation depuis décembre 2023 "Territoire engagé" pour la nature (TEN) et dans la suite logique, maintenant l’éco-pâturage en partenariat avec Corentin Chapey. C’est aujourd’hui 5 parcelles communales qui étaient tondues, broyées ou fauchées représentant 23 400 m2 de surface, mises en éco-pâturage pour une quarantaine de moutons Ouessant. Cela va permettre un meilleur respect de la biodiversité et des économies non négligeables en termes d’entretien de ces parcelles… »

Les parcelles concernées sont les 2 lagunes communales du Bourg et de Ponts, un fond de parcelle vers le lieu d’accueil des jeunes enfants, une parcelle vers l’aire de jeu (city stade) et celle du cœur du Bourg.

Corentin Chapey a fait une présentation de son activité avec ses moutons Ouessant et il a expliqué son choix pour cette race. Il avait amené pour cette inauguration deux brebis et leurs agneaux qui ont fait la joie des petits et des grands. Il en a profité pour présenter son adjoint et aide de camp "Vault-Tec" jeune Border Collie.

Le mouton Ouessant mais qui est-il ?

Le mouton Ouessant trouve ses origines dans le Finistère, plus précisément sur l’île dont il porte le nom. De petite taille, entre 40 et 50 cm au garrot pour un poids d’environ 15kg en moyenne, c’est le plus petit mouton au monde, il est un animal rustique, vivant dehors avec une laine épaisse le plus souvent noire.

La race a d’ailleurs bien failli disparaître au XXe siècle mais à partir de 1976, le sauvetage de la race est entrepris par un groupe d'éleveurs passionnés. Aujourd'hui, sa petite taille et surtout sa rusticité font qu’il est utilisé comme « tondeuse écologique » dans les collectivités et parfois chez des particuliers. Important : comme tous les moutons, il a l'instinct grégaire et demande à ne pas être élevé seul.

Monsieur le maire a remercié toutes les personnes qui ont participé à monter ce projet qui a permis la mise en place des premiers moutons le 21 février 2024 et les derniers le 12 juin. Il a remercié plus particulièrement Corentin Chapey propriétaire des moutons, Lucie Lemoine directrice des projets qui a repris les dossiers, les habitants, les élus…

C.Cléaux