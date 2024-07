Le BIVB vers de nouveaux horizons

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) investit dans l'avenir des vins de Bourgogne aux côtés des consommateurs et des marchés internationaux. Le budget de 18,6 millions d’euros sera dédié au développement et à la recherche pour préserver la qualité des vins de Bourgogne, lutter contre les conséquences du dérèglement climatique et assurer sa communication auprès du grand public.

