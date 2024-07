Magnifique interprétation du Psaume 42 de Mendelsshon par le Choeur Opus 71 

Ce sont trois concerts que le Choeur chalonnais Opus 71 a offert au public en cette fin juin 2024 pour clore cette saison musicale. Dans un programme qui mérite vraiment d’être découvert ou redécouvert de par la qualité de l’interprétation du Choeur que dirige Christian Garneret mais aussi par la beauté des oeuvres choisies pour cette série de concerts à Chalon, Beaune et Cluny.

Un programme consacré à Félix Mendelssohn, contemporain de Chopin, Liszt, Wagner et Berlioz, qui a laissé une oeuvre très féconde pour sa courte vie de 38 ans.

Opus 71 a choisi une présentation tout à fait originale en débutant le concert par deux choeurs d’hommes a cappella en interprétant « Beati mortui » et « Perl Autem », suivi de deux choeurs de femmes également a capella pour interpréter « Laudate Dominum » et « Beati Omnes ». Puis conclure cette première partie du programme avec un double choeur à 8 voix de femmes et d’hommes à Capella sur la bienveillante oeuvre « Denn er hat seinen Engein befohlen ».

Pièce maîtresse de chacun des concerts, le « Psaume 42 » a conclu le programme en rassemblant les trois choeurs auxquels se sont joints Laëtitia Volcey, soliste à la très chaleureuse voix Soprane donnant un supplément d’ampleur à cette oeuvre accompagnée avec grande dextérité au piano par Carine Seguin.

Place aux vacances pour le Choeur Opus 71 qui reprendra ses activités en septembre avec, n’en doutons pas, un programme surprise concocté par son chef de choeur.

JC Reynaud