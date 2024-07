SAISON MUSICALE DU CLOITRE - Un hommage à Freddy Mercury avec l'Ensemble Paname le 19 juillet

1er rendez-vous :



VENDREDI 19 JUILLET à 20H

DURÉE : 1H

Hommage à Freddie Mercury

L’ensemble PANAME regroupe un collectif de musiciens à cordes issus des plus grandes écoles de musique en France et à l’étranger telles que le CNSM de Paris, le CNSM de Lyon ou le Conservatoire supérieur et le Codarts de Rotterdam. Disposant d’un vaste réseau de musiciens dans les plus grands orchestres régionaux comme le Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Lyon ou encore l’Opéra de Marseille, l’ensemble à géométrie variable se caractérise par sa capacité à proposer un large éventail de styles musicaux, allant de la musique classique au tango Argentin, en passant par les musiques de film ou encore la pop musique avec le fameux « Hommage à Freddie Mercury ». Collectif de musiciens à cordes



Informations pratiques

Billetterie à l’Office de Tourisme : 4 place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône 03 85 48 37 97

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (il n’y aura pas de billetterie au Cloître)

En cas de mauvais temps, repli au théâtre PICCOLO 34 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône

Tarif plein : 10€ Demi-tarif pour les bénéficiaires de l’Allocation pour adultes en situation de handicap

Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, sur présentation d’un justificatif.