Fin d’une saison exceptionnelle au Judo Club Chalonnais !

Clap de fin de saison au Dojo de la rue de la paix avec une clôture sportive qui s’est déroulée dans une ambiance festive devant les parents venus en nombre voir les démonstrations des petits et grands Judokas.

Orchestré par Yann DU CLOSEL et Frédéric MAZUE, les 2 professeurs du Club, chacun des groupes a pu démontrer les progrès effectués pendant l’année et ce fût également l’occasion de remettre les grades et autres récompenses afin de mettre en avant ceux qui se sont illustrés sur les différents tatamis de compétitions de l’hexagone.

Le directeur Technique a donc pu énumérer l’exceptionnelle saison qui vient de se terminer avec un nombre de licenciés en augmentation ainsi qu’une moisson de qualifications au niveau national historique pour l’association : 3 minimes en Coupe de France individuelle, 4 cadets au championnats de France 1ère Division dont Daniel SOLOMONYAN terminera classé 9ème, 3 en 2ème division, et 4 en championnat de France Espoir. Chez les Juniors , 4 qualifiés au championnat de France 1ère Division ainsi que l’équipe Féminine.

Du côté des seniors, Laura PERONET et Chloé DEPLANCHON, se sont qualifiées au championnat de France 1ère Division qui se déroulera au Colisée de Chalon les 2 et 3 Novembre prochain et qui défendront ainsi les couleurs de la ville ! Le championnat de France 2ème division a aussi vu 2 chalonnais et en 3ème division ils étaient 5 qualifiés.

Même les vétérans n’ont pas été en reste puisque Jérôme RION avait terminé 5ème du championnat du monde à Abu Dabu en septembre dernier et que pour clore cette saison en beauté, le coach Yann DU CLOSEL ,lui même, vient d’obtenir le titre de Champion de France Vétérans -81kg M5.

Évidemment pour en arrivés à ce niveau, il en faut des titres au niveau départemental, Régional et Grande Région, et cela depuis la base, c’est pourquoi, tout au long des démonstrations, l’application technique a été mise en avant pour que chacun des Judokas présents puissent prendre conscience que leur implication sur le tapis portera toujours ses fruits.

Ce fut aussi l’occasion de mettre en avant les 5 ceintures noires, Maxime PIELUCHA MELEY, Nolan PRUDHOMME, Kylian TERRIER, Aloïs GAUTHEY et Daniel SOLOMONYAN, ainsi que les 2 deuxième Dan Thibault REMY et Joris LIMONIER qui ont été obtenues durant cette saison.

Une cérémonie de clôture qui a vu les remise de récompenses faites par Pierre CARLOT, adjoint au sport de la ville de Chalon, accompagné par le président du club et nouveau président du Comité Départemental Christophe CHARDIN, qui ont pu constater le bonne santé du Judo Club Chalonnais. Une fête sportive qui s’est terminé par un pique nique géant dans une belle ambiance de partage.