Festival Chalon dans la Rue : la Compagnie Les Barbus a présenté son spectacle ‘Hamlet Crazy Road’

Basée à Limoges, la Compagnie Les Barbus présentait à 15 h 40, aux Abattoirs 52 quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône, son spectacle ‘Hamlet Crazy Road’ .

Un solo joué par un très bon comédien qui dans sa tête a de nombreux amis imaginaires mais ne rêve que d’une seule chose retrouver son amour Ophélien.

« Cet hurluberlu, qui en fait s’est enfui de sa chambre capitonnée où il était retenu, vous invite dans son monde psychotique ».

Devant une assemblée de plus de 300 personnes, le comédien s’adresse à son public et captive les festivaliers par sa tendresse et son originalité.

Remarquable interprétation de ce comédien fortement applaudi en fin de spectacle.

