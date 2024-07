Bilan très positif à mi-saison pour la Mission Locale du Chalonnais

Organisme qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans sortis du dispositif scolaire et faiblement qualifiés, le rôle de la Mission Locale du Chalonnais est d'intervenir pour les aider dans leur insertion professionnelle, l'accès à l’emploi, mais aussi leur accès à la citoyenneté.

Selon de récents résultats de l'Insee, le nombre des demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a légèrement diminué en Saône-et-Loire au premier trimestre 2024 alors qu'il a augmenté en Bourgogne Franche-Comté. Il y a 2690 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail de moins de 25 ans, contre 2770 au quatrième trimestre 2023.

Il s'agit d’une tendance confirmée par Ibrahima Bathily, le directeur de la Mission Locale du Chalonnais.

La Mission Locale du Chalonnais compte une antenne à Chalon-sur-Saône et 8 permanences (Buxy, Chagny, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Givry, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Marcel et Saint-Rémy).

Actuellement, 2054 jeunes sont en contact avec la Mission Locale du Chalonnais (+ 3 % par rapport à l'année dernière sur la même période), dont 496 reçus pour la première fois (+ 5 %) et 1686 reçus en entretien individuel (+ 8 %). 55 % d'entre eux sont de sexe masculin et 45 % de sexe féminin. 46,2 % ont entre 18 et 21 ans, 24 % entre 22 et 25 ans et 29,8 % sont des mineurs.

Le directeur de la MILO ne cache pas son satisfecit concernant la mobilité, 26,2 % de ces jeunes ont le permis B (+ 8 %) et les baisses constatées sur les problématiques de logement et de santé.

Notons une évolution de 150 % en projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), 299 jeunes entrés en situation professionnelle, 387 entrées en emploi, 31 en contrats aidés, 21 contrats en alternance, 135 entrées en formation, 155 en immersions en entreprise, 18 contrats de volontariat et un retour en formation initiale.

Les bons résultats en PPAE sont notamment dues à des informations co-animées par la MILO et France Travail.

Parmi les évènements marquants, citons à titre d'exemple le Salon de l'Entreprise en mars qui a attiré beaucoup de jeunes et plus de 4500 passages. De nombreuses actions en interne, comme le Forum inversé, fruit d'une collaboration entre le SPIP et la MILO, au centre pénitentier de Varennes-le-Grand, qui a réuni 6 entreprises et 18 participants, le wraping-job à la mairie de Champforgeuil, qui a réuni 4 employeurs et 12 jeunes, avec deux baptêmes de l'air à gagner.

La Mission Locale du Chalonnais organise un café des métiers spécial vendanges le 29 juillet, 14 heures dans ses locaux, comme nous l'indique Stéphanie Belin, coordinatrice à la MILO sur le secteur de l'emploi. Seront notamment présents France Travail, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Saône-et-Loire (FDSEA 71), la Régie de quartier de l'Ouest Chalonnais et le Domaine Garrey (Saint-Martin-sous-Montaigu). Durant ce café des métiers, un reportage réalisé par des jeunes de la MILO sera diffusé.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati