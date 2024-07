CARNET BLEU - Bienvenue à Mayron

Mayron FONTAINE est né le 11 juillet à la maternité du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après les jumeaux Yanis et Yassine, 12 ans, de Karine FONTAINE et le premier enfant de Stephen FONTAINE. La maman est femme de ménage et le papa est cariste. La famille réside à Saint-Rémy. Nous présentons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.