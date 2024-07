Quels documents emporter pour un voyage à l'étranger ?

Vous avez projeté de découvrir d'autres contrées pour vos prochaines vacances ? Outre votre carte d'identité (en Union européenne) ou votre passeport, certains documents essentiels peuvent vous faciliter la vie. On passe en revue les basiques à emporter.



LA CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE

Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pépin de santé, y compris en vacances, la carte européenne d'assurance est un indispensable à avoir dans sa valise ! Elle permet en effet d'attester vos droits à l'Assurance maladie française et facilite ainsi la prise en charge de vos soins médicaux lors de vos excursions au sein de l'Union européenne, mais aussi en Suisse et au Royaume-Uni.

Cette carte gratuite doit être demandée 20 jours au moins avant votre départ au guichet de votre CPAM ou via votre espace personnel sur Ameli.fr. Attention, elle est valable 2 ans ! Si vous ne l'obtenez pas à temps, un certificat provisoire de remplacement pourra être téléchargé directement sur le site mais ne sera valable que 3 mois.



LE PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL

Si vous êtes un adepte de road trip, sachez que votre permis de conduire français suffit au sein de l'Espace économique européen (27 États membres ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), au Royaume-Uni et en Suisse. Certains pays comme les États-Unis et le Canada acceptent en outre le permis français pour de courts séjours.

En revanche, vous devrez le plus souvent fournir un permis de conduire international pour louer un véhicule dans le reste du monde. Vous devez évidemment être titulaire d'un permis valide et faire votre pré-demande sur Permisdeconduire.ants.gouv.fr, le site officiel de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Vous avez ensuite 15 jours pour envoyer les justificatifs nécessaires par courrier à l'adresse indiquée, sans quoi votre dossier sera refusé. Le permis international est gratuit et valable 3 ans. Attention, il doit toujours être accompagné de votre permis français pour être valable !



LE CARNET DE VACCINATIONS INTERNATIONALES

Les destinations les plus exotiques impliquent parfois des vaccins spécifiques qui peuvent être obligatoires ou recommandés, contre la fièvre jaune, l'hépatite A ou B, la rage ou encore l'encéphalite japonaise. Si certains peuvent être réalisés par votre médecin traitant, vous pouvez vous rendre dans un Centre de vaccinations internationales qui vous donnera des conseils en fonction du pays dans lequel vous vous rendez et vous remettra un carnet de vaccinations internationales, au format portefeuille pour être facilement transporté. Ce certificat sera notamment obligatoire pour voyager dans bon nombre de pays d'Afrique dans lesquels la fièvre jaune est endémique.



