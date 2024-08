Vous êtes étudiant en Master ? et vous allez suivre vos études dans une région différente de celle de votre licence ?

Parce qu'obtenir une place dans un cursus d'études supérieures dans une autre région que la sienne entraîne d'inévitables frais pas toujours évidents à supporter, les étudiants peuvent prétendre à une aide à la mobilité sous certaines conditions.

Vous êtes boursier et vous avez décroché une place dans un master 1 situé dans une région académique différente de celle dans laquelle vous avez obtenu votre licence l'année précédente ? Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) peut vous aider à faire face à vos frais à travers une aide à la mobilité d'un montant de 1 000 € et versée en une seule fois.