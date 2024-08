CARNET BLEU - Bienvenue à Marley

Marley COTTIER BOUTHIER est né le 15 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Shanna, 5 ans et demi, de Clémence COTTIER BOUTHIER et de Thomas BOUTHIER. La petite famille réside à Gergy. Nous présentons aux parents nos félicitations et tous nos vœux de bonheur au bébé.