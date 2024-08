Journée internationale du chat - les lecteurs d'info-chalon.com ont répondu en nombre à l'appel (suite et fin)

Signe que l'amour des chats est partagé au sein des lecteurs d'info-chalon.com, c'est bien le nombre incalculable de photos reçus ces dernières heures.. allez on essaye de toutes les publier.

Ils sont blancs, noirs, colorés, tâchés... ils font notre joie au quotidien, alors lorsqu'on a l'occasion de les mettre en avant à travers la journée mondiale du chat, on ne s'en prive pas ! Le nombre de photos reçues est incalculable tant les lecteurs d'info-chalon.com ont répondu présents à notre appel de ce jeudi.. On va s'efforcer de tout publier.. en oubliant personne ! Merci encore à toutes et tous...