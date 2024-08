Jusqu'à 38°c en Saône et Loire ...

On va entrer dans le dur de l'été selon les prévisions des prochains jours de Météo France.

Bilan de Météo France

La chaleur se poursuit et s’intensifie en cette fin de semaine sur les régions méditerranéennes. Malgré une légère baisse en ce milieu de semaine, les températures sont restées élevées depuis la fin du mois de juillet et repartent en hausse dès aujourd’hui vendredi. Plusieurs départements du pourtour méditerranéen rejoignent les Pyrénées-Orientales en Vigilance orange canicule à partir de ce vendredi midi. La Vigilance canicule pourra s’étendre pendant le week-end.

Ces fortes chaleurs se propagent progressivement sur une large moitié sud du pays, à la faveur de conditions anticycloniques ensoleillées.

La chaleur s’intensifie encore à partir de samedi

Ce week-end, les fortes températures gagnent le nord de la France. La chaleur se renforce dimanche avec la remontée d'une masse d'air encore plus chaud sur le pays.

À Paris, le samedi, on attend entre 19 et 24 °C le matin, puis jusqu’à 31 °C l’après-midi, et 28 à 30 °C en soirée.

Des températures très élevées dimanche, pic de chaleur dans le Sud-Ouest

À Paris dimanche matin, les températures s’abaissent vers 21 °C puis atteignent 27 °C dès le milieu de matinée. Dans l’après-midi, les maximales affichent autour de 34 °C. Les températures sont encore proches de 30 à 33 °C en soirée. Elles restent élevées en cours de nuit de dimanche à lundi.

Lundi est la journée la plus chaude à Paris, les températures minimales ne descendent pas en dessous de 22 à 24 °C, les maximales sont autour de 38 °C.

Sur le Sud-Ouest, un pic de chaleur très prononcé mais bref concerne la journée de dimanche, avec des températures qui pourraient atteindre, voire dépasser ponctuellement, les 40 °C, avant un rafraîchissement en début de semaine.

Après une nuit de dimanche à lundi particulièrement chaude sur le pays, ce pic de chaleur se décale en journée de lundi sur le centre et l’est du pays, avec des températures très élevées au-dessus de 35 °C. Un rafraîchissement s’amorcera par la façade atlantique.

Sur l’extrême sud-est du pays, l'épisode de chaleur s'annonce plus durable.

Les prévisions concernant ce nouvel épisode de fortes chaleurs et sa durée seront affinées au cours des prochains jours.

Le risque de feux de forêt est élevé sur plusieurs départements