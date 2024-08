AVIS DE DECES - Madame Jacqueline GUILLIN née TERREAU

CHAGNY - LE CREUSOT



Jean-Luc et Séverine GUILLIN,

Sylvie GUILLIN, ses enfants ;

Ophélie et Antoine, Léo-Paul et Maud, Appoline et Nathan,

ses petits-enfants ;

Maël, Corentin, Joshua,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Jacqueline GUILLIN

née TERREAU

survenu le 10 août 2024

à l'âge de 93 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 19 août 2024 à 15h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

La famille rappelle à votre souvenir

Maurice-Roland

son époux décédé en 2022