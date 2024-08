VITA Bourgogne lance une formule « étudiant » pour les vendanges 2024

VITA Bourgogne, dispositif de valorisation des formations et des métiers de la Vigne et du Vin, porté par la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) et la Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne (FNEB), organise en 2024 sa 1re édition des Vendanges étudiantes. Avec le soutien financier de l’Etat*, ce programme spécifique a pour objectif de mettre en relations des étudiants avec des domaines viticoles en attente de saisonniers pour la période des vendanges.

Le plus de cette offre ? VITA Bourgogne s’occupe de tout organiser. Un avantage pour les étudiants dont la mobilité en train est prise en charge à 100 % par Vita Bourgogne, et pour les domaines participants qui facilitent ainsi leur recrutement dans un contexte de raréfaction de la main-d'œuvre.

Trois écoles partenaires des Vendanges étudiantes

A l’aube de septembre 2024, ce sont près de 30 étudiants issus des établissements d’enseignement supérieur partenaires (Université de Bourgogne, BSB et Institut Agro Dijon) qui seront accueillis par trois domaines de Côte-d’Or sur le mois de septembre.

Deux formules sont proposées au choix des étudiants : un pack semaine et un pack week-end, en fonction de leur disponibilité. Une souplesse nécessaire et appréciée des domaines comme des étudiants, facilitant ainsi la découverte de travaux de la vigne, et pourquoi ne pas créer des vocations pour des métiers pérennes ?

Les jeunes à la découverte des métiers de la vigne

" Outre les défis techniques et climatiques, les domaines font face depuis plusieurs années à des difficultés de recrutement sans précédent, témoigne Thiébault Huber, Président de la CAVB et viticulteur à Meursault. Ce programme s’inscrit justement dans ce défi : rappeler aux jeunes de la région que la vigne est à portée de main, que c’est une filière qui recrute et qui est ouverte à tous et toutes ! Leur faire découvrir la vigne par l’ambiance des vendanges, c’est notre pari pour cette année. On les attend encore plus nombreux l’année prochaine ! "

Les dates des vendanges 2024 seront bientôt déterminées et devraient se dérouler à partir du 10 septembre.

Le programme VITA Bourgogne est financé en grande partie par la profession viticole et soutenu par l’Union Européenne, le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté et le Conseil Départemental de l’Yonne.

*A travers le dispositif FNADT, Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire.