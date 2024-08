C'est la rentrée à Musique Pluriel !

LES ATELIERS VOCAUX MUSIQUE / PLURIEL, dirigés par Barbara TROJANI et Catherine FAURE, mise en espace par Claire MONOT

Des ateliers hebdomadaires, complétés par deux à trois week-ends de travail.

Le Chœur a vocation à se produire en concerts ou en interventions spectaculaires aux

formes moins classiques.



Rencontre avec les cheffes de chœur le mardi 17 septembre (prendre RDV auprès de Laure au 0687147536)

Les premiers ateliers auront lieu

- chœur féminin : lundi 23 septembre à 19h à l'école Maurice Cortot, 1 rue Vincent Auriol à Chalon.

- chœur mixte : mardi 24 septembre à 19h à l'école primaire Maurice Cortot, 1 rue Vincent

Auriol à Chalon.



L'AUTRE ATELIER, dirigé par Robin LIMOGE et Catherine FAURE.



Des ateliers hebdomadaires le mardi soir à la salle Claudius Gazelle, 4 rue du Lieutenant Rompon

à Chalon s/S.

Le premier atelier aura lieu le Mardi 24 septembre.

Pour chanter ensemble tout simplement. Il se produit toutefois en concert une à deux fois dans l'année.



L’ATELIER EN PLUS, dirigé par Barbara TROJANI.



Un atelier sous le signe de la détente et du lâcher-prise pour interpréter des chants polyphoniques, improviser et créer des petites pièces vocales.

A l’école Maurice Cortot, 1 rue Vincent Auriol à Chalon-sur-Saône. Huit ateliers mensuels de 2h30 le jeudi, d’octobre à avril, et deux samedis de 6h, l'un en janvier et l’autre en mars.

TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE MUSIQUE/PLURIEL ou au 0980656371.

NOUS SERONS PRESENTS TOUTE LA JOURNEE AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHALON S/S AU PARC DES EXPOSITIONS.