Chalon-sur-Saône : La rentrée scolaire en chiffre !

Le maire de Chalon-sur-Saône Gilles Platret s’est exprimé à cette occasion !

De passage à l’école Vivant Denon, Gilles Platret a précisé certains points sur les écoles chalonnaises. Quelques extraits de son discours :

« Je vous donne les premiers chiffres sachant qu’ils vont être forcément complétés dans la semaine car il y a toujours des retardataires, notamment des gens qui sont à l’extérieur de la ville et qui inscriront leurs enfants en retard ! Sur les écoles maternelles, nous recensons 1 342 inscrits à ce jour alors que l’année dernière nous étions à 1 400 soit une légère baisse mais encore une fois il faut faire attention car cette baisse car elle risque d’être compensée par des arrivées tardives. En école primaire, on est à 2 250 élèves alors que l’année dernière on était à 2 226 donc là, il y a une légère hausse qui peut aussi augmenter avec des inscriptions tardives. Donc au total c’est plutôt une stabilité !

Malgré tout, nous avons quelques fermetures et ouvertures de classes : une classe élémentaire fermée à Liberté Egalité Fraternité de l’école du stade, 1 fermeture à Clair Logis. Il y a une ouverture de classe élémentaire à l’école Saint Exupéry et puis il y a un comptage ce matin par l’Inspection Académique à l’école maternelle de Bourgogne parce que c’était tangent et dans ces cas là on attend la rentrée pour voir s’ils maintiennent où pas la classe. Ce sont les grands chiffres de la rentrée [… ] Il n’y a pas de surprise par rapport à ce qu’on avait prévu.

Nous aurons aussi l’ouverture de plusieurs restaurants scolaires dont un va ouvrir à la rentrée Pauline Kergomard aux Près Saint Jean, un à Saint Exupéry (maternelle) parce que comme on a libéré des classes avec les modulaires donc on peut ouvrir un restaurant scolaire et le dernier il ouvrira tout de suite après les vacances de Toussaint à Romain Rolland aux Aubépins. Donc on continue de créer des restaurants scolaires pour que les enfants puissent manger sur place et profiter de la pause car c’est vraiment ça qui est important pour eux ! ».

J.P.B