Inauguration de l’école maternelle de Fontaines : réduire les charges en énergie, améliorer le confort des utilisateurs et valoriser les espaces devenus disponibles, une réussite en termes de rénovation.

Un peu plus d’un million d’euros d’investissements pour la rénovation de l’école maternelle et une rentrée 2024 dans des locaux tout neufs pour les enfants de Fontaines.

Historique

Le bâtiment construit à la fin des années 1980 était vieillissant, très énergivore et engendrait des charges de fonctionnement élevées. Il était doté d’une magnifique verrière qui malheureusement était impossible à chauffer l’hiver et inutilisable l’été par fortes chaleurs. Un autre point était notoire sur ce bâtiment avec des surfaces disponibles ne correspondant plus aux besoins des effectifs actuels d’élèves. (photo d'archive)

Réflexion globale

La municipalité s’était donnée un triple objectif :

- réduire les consommations d’énergie,

- améliorer les conditions de travail des enfants et adultes,

- optimiser l’utilisation des surfaces avec un espace périscolaire.

Ce vendredi 06 septembre à Fontaines Madame le maire Nelly Meunier-Chanut et des membres de son conseil municipal inaugurait la nouvelle école maternelle, concrétisation de leur projet, en présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, d’Olivier Tainturier sous-préfet de Chalon sur Saône, de Jérôme Durain sénateur, de Michel Bissardon vice-président de la Caisse d’Allocations Familiales 71 (CAF71), d’Hervé Regnault architecte et maitre d’œuvre, d’Éric Thirion chargé d’affaires caisse d’épargne, des conseillers départementaux, de parents d’élèves, des responsables d’entreprises…

Pour bien se rendre compte de l’importance des travaux réalisés, une visite des lieux s’imposait. Les salles du périscolaire étaient occupées, les enfants pouvant profiter de leurs espaces dédiés en attendant leurs parents.

Les différents discours se sont déroulés dans la cour, madame le maire rappelant les chiffres clés du coût et des subventions obtenues : coût global un peu plus d’1 million d’euros, subventions : Etat (fond vert), Région, Département, Grand Chalon… soit un total de subventions représentant 76% du montant de l’investissement.

Sébastien Martin président du Grand Chalon, Jérôme Durain sénateur et Olivier Tainturier ont pris successivement la parole rappelant l’importance donnée à la réduction des coûts énergétiques et aux améliorations pour le confort des élèves et personnels.

