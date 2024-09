L’inclusion des enfants en situation de handicap reste un combat de tous les jours pour l’AMEC

Photo de une (de g. à dr.) : Patricia Convers (directrice DAME Georges Fauconnet) ; Jean-François Pattier (président AMEC) ; Marithé Morey (vice-présidente AMEC).

Depuis 1959, l’Association Médico Éducative Chalonnaise (AMEC) accompagne vers la vie sociale des enfants et adultes handicapés. Grâce à elle, on peut dire que notre Ville ne laisse personne de côté, ni enfant, ni famille, ni adulte. Pour réaliser ses missions, elle s’est dotée de trois structures : le pôle Enfance DAME (ex-IME, avec son internat pour les 6-20 ans), le pôle Travail ESAT et le pôle Hébergement.

Une reconnaissance de ses actions inclusives

Depuis le 1er janvier 2024, l’IME devient le DAME (Dispositif d’Accompagnement Médico Éducatif) Georges Fauconnet. Un agrément délivré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui reconnaît son travail en matière de Dispositif intégré mis en place depuis plusieurs années, pour que des enfants en situation de handicap – déficience intellectuelle ou troubles du spectre autistique – soient accompagnés hors les murs, dans le « milieu ordinaire » de la scolarité, du sport, de la culture ou des loisirs.

L’inclusion : de quoi parle-t-on ?

Jean-François Pattier, président de l’AMEC, rappelle l’un des credo de l’association : « Il faut développer l’inclusion sous toutes ses formes ». Mais, nuance-t-il, le degré et les modalités d’inclusion doivent tenir compte des besoins et attentes de la personne. On doit favoriser l'inclusion, non l’imposer. En ce sens, l’inclusion est un véritable accompagnement.

Patricia Convers, directrice DAME Georges Fauconnet, précise que les accompagnements sont modulables et doivent répondre de façon appropriée aux besoins spécifiques de chaque jeune, afin d’éviter les ruptures de parcours. C’est du cas par cas : « Il s’agit de garantir un projet individuel pour chacun, en collaboration avec le jeune et les parents. Et inversement, nous accueillons des classes dans notre établissement afin que les élèves puissent découvrir ce milieu, les activités pratiquées et ainsi dédramatiser le handicap ». Ensemble, égaux et différents, rappelle le projet associatif de l’AMEC.

Ainsi, ce mercredi 11 septembre, Patricia Convers, Jean-François Pattier et Marithé Morey, vice-présidente AMEC, ont renouvelé un partenariat avec le Tennis Club La Thaliette de Virey-le-Grand/Fragnes. Les jeunes qui le souhaitent joueront au tennis cette année encore, avec l’encadrement d’un éducateur du DAME Fauconnet et un moniteur du club.

Un partenariat avec l’Éducation nationale avec son lot de déceptions

On l’aura compris : les missions de l’AMEC et des établissements qu’elle porte nécessitent de nouer des coopérations et partenariats multiples à l’échelle locale et nationale.

Précisément, le DAME Georges Fauconnet se félicitait de l’ouverture de trois UEE (Unités d’Enseignement Externalisées) en primaire, collège et lycée professionnel : ce dispositif permet à des jeunes de passer du temps scolaire en milieu ordinaire. Dans le cadre d’un partenariat, l’Éducation nationale mettait à disposition des professeurs spécialisés.

Cruelle déception à la rentrée 2024-2025 : la fermeture de l’UEE du lycée professionnel Jeannette Guyot (rue de la Manutention à Chalon) suite à la suppression du poste de professeur spécialisé par l’Éducation nationale. « Cette classe fonctionnait vraiment très bien depuis 3 ans, elle allait accueillir 15 enfants à la rentrée. Nous sommes profondément déçus », commente sobrement Jean-François Pattier.

À l’heure où le Gouvernement veut favoriser l’éducation inclusive des élèves en situation de handicap en France, le désengagement de l’Éducation nationale est un hic qui passe bien mal…

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Pôle Enfance – DAME Georges Fauconnet

181, rue Jean Moulin – 71530 Virey-le-GranD

Tél. : 03 85 45 91 00

Contact mail : [email protected]

Association AMEC

Site : https://www.amec.asso.fr/lassociation/

Tél. : 03 85 45 92 42