Quand le Branché est pris en flagrant délit !

Sur les quais de Saône ce jeudi matin, c'est Didier Collaudin alias Le Branché, qui a été aperçu. Vous nous direz quelle Belle Affaire ! Un cliché pour nous assez drôle pour cette personnalité bien connue dans le monde des motards et passionnés de belles mécaniques à deux ou trois roues. Le voir sur son vélo... qui plus est électrique.. méritait bien un petit clin d'oeil. Un exercice cardio-vasculaire plébiscité par son médecin nous a confié Le Branché... Bonne balade à toi... et attention aux arbres sur les quais !