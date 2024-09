Un week-end ensoleillé en Saône et Loire !

Après des journées bien arrosées, place aux belles journées ensoleillées en Saône et Loire. Même si les températures ne dépasseront pas les 17°c au plus fort de la journée, Météo France annonce un temps dégagé et un beau ciel bleu. Attention, toutefois les températures minimales approcheront du 0°c dans un certain nombre de secteurs du département au petit matin. Les dégradations orageuses pourraient revenir d'ici le week-end suivant.. mais d'ici là !