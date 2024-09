Le lycée Émiland Gauthey s'engage pour Octobre Rose

Une nouvelle fois durant tout le mois d'octobre, lors de chacune de ses animations, les lycéens participants à la campagne 2024 arboreront du rose.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par le lycée Émiland Gauthey propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.

Ainsi, des élèves de la filière Métiers de l'accueil ont participeront au lancement Octobre Rose au Conservatoire du Grand Chalon dont le coup d'envoi aura lieu le vendredi 27 septembre 2024.

Déjà le mercredi 11 septembre, deux élèves ont tenu un stand avec le Grand Chalon Athlétisme (GCA) sur la Place de l'Hôtel de Ville, avec vente de t-shirts, barres de céréales et de chouchous rose pour cheveux confectionnés en partenariat avec l'association Oncossup et Ateliers Chris.

D'autres élèves de la filière de seconde Métiers de la relation client (MRC) et CAP Équipier polyvalent du commerce (EPC) iront confectionner des chouchous avec les résidents des résidence autonomie Roger Béduneau et L'Esquilin. Des élèves de MRC confectionneront également des bracelets et au ravitaillement lors de la Chalonnaise le samedi 28 septembre. Des élèves de la filière Métiers de la vente organiseront une collecte de tissus roses.

À noter que des élèves de classe de première tiendront un stand à la foire du Grand Chalon du vendredi 4 Octobre au dimanche 13 octobre.

C'est toujours dans le cadre d'Octobre Rose 2024 que le jeudi 3 octobre, des membres de l'association Toujours Femme, Oncossup et Ailes échangeront avec les élèves. La même journée, le lycée organisera des défis sportifs, en partenariat avec Daniel Rodriguez, le responsable du Pôle animation et sportive de la Ville, et Les Galeries Lafayette de Chalon-sur-Saône qui vient de signer un partenariat avec le lycée, au profit des associations susmentionnées.

Octobre Rose est une formidable occasion pour le lycée de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie et de mettre encore plus en lumière la sensibilisation à cette cause.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati