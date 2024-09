MaPrimeRénov', un Français sur deux ne connaît pas le dispositif

D'après les récents chiffres communiqués par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), MaPrimeRénov' a permis de financer les travaux de rénovation énergétique de plus de 2,3 millions de logements entre 2020 et le premier semestre 2024. Il n'empêche, la connaissance des aides reste insuffisante. C'est ce qu'il ressort en tout cas d'un récent sondage réalisé par le fabricant de radiateurs électriques Rothelec auprès de plus de 2 400 personnes.



1 SONDÉ SUR 2 NE CONNAÎT PAS MAPRIMERÉNOV'

En effet, 52 % des participants ont répondu ne pas connaître MaPrimeRénov', le dispositif phare permettant de financer des travaux d'isolation, de changement des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude et autres équipements utilisant les énergies renouvelables. De même, alors que le programme se scinde en deux axes depuis le 1er janvier 2024, l'information a du mal à passer puisque 68 % des répondants n'ont pas eu vent de MaPrimeRénov' par geste, tandis que 57 % ignorent tout du parcours accompagné. Et alors qu'il est indispensable de connaître le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour conduire un chantier pertinent, 52 % des sondés ne savent pas quel est le classement de leur logement…

Rappelons donc que si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez vous renseigner sur les aides auxquelles vous êtes éligibles auprès du service public France Rénov' au 0 808 800 700 (non surtaxé) et sur France-renov.gouv.fr.



J.P.