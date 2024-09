Viva Factory : Gerresheimer

Les principales activités de Gerresheimer Chalon-sur-Saône sont la fabrication, la création, la transformation, l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous produits en verre et en général de tous objets produits et matières s'y rattachant quelque soit leur origine et leur composition.

La société compte 170 salariés «et un vivier de 10 alternants», comme le précise Manon Eloy, chargée de développement RH.

Gerresheimer Chalon-sur-Saône recrute 12 personnes dans la production «mais sur le long terme en vue d'une prochaine embauche». La société recrute également des conducteurs de machine.

Gerresheimer a des projets de digitalisation en interne (intranet) ainsi que des projets de diversification vers les cosmétiques.

Manon était à la Viva Factory avec Houssam Bouras, chargé d'assurance qualité, et Emma Le Priol, responsable des opérations.

«Nous sommes spécialisés dans la fabrication en verre pour les vaccins, à destination des laboratoires pharmaceutiques», nous précise cette dernière.

Gerresheimer ouvre ses portes les 4, 5 et 6 octobre 2024, à l'occasion de la Journée du patrimoine économique. Réservez votre créneau et venez visiter l'usine.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati