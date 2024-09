La 88e foire du Grand Chalon dans les starting-blocks pour un lancement le 4 octobre

Invités d'honneur pour cette saison 2024, la 88e du nom, ce sont les pays Celtes dans leurs diversités qui viendront arpenter les allées de la foire. Comme chaque année, la foire présentera le savoir-faire de quelques 140 exposants, avec de très nombreuses animations musicales, des déambulations, le retour du concert au théâtre de verdure avec la présence de ABBA tribute (lire info-chalon.com), de nombreux stands d'artisanat local et bien sûr un coin gastronomie toujours très plébiscité.

Les temps forts de la foire ?

Profitez des animations musicales Celtiques avec le DUO CELT & PEPPER et les déambulations de l’échassier Olivier et son dragon Draiken, L’association Chalonnaise de Cornemuses

Le Groupe AILSA CRAIG le dimanche 6 octobre et la compagnie musicale gardoise ARGORN samedi 12 et dimanche 13 octobre.

Tout au long de la foire, les animations musicales vont se succéder avec

ABBA Legend, le vendredi 4 octobre à 19h, Sandy Deole (musique et danses latino) le vendredi 4 octobre à 20h30, Raphaël Sanchez notre jeune chanteur local candidat THE VOICE KIDS Samedi 5 octobre à 19h00, le groupe Elesys (variétés françaises Pop Rock) le samedi 5 octobre à 20h30, Mimi Rose « y’a d’la joie » un duo avec un répertoire qui nous a bercé qui nous a fait chanter les âmes et les cœurs, Benjamin Accordéon, le mardi 8 octobre l’après-midi ou le soir, DJ antoine Coulon : soirée spéciale « Céline Dion « mercredi 9 octobre et soirée BLIND TEST jeudi 10 octobre mais aussi RESERVOIR BLUES vendredi 11 octobre.

Du côté des animations familiales ?

LUDO COLLECTION et son exposition sur l'univers de J.k Rowling « Harry Potter et les animaux fantastiques », l'ESPACE ARCADE LEGENDS qui vous permettra de retrouver des sensations sur une borne arcade, un flipper et un baby-foot. Gaming, jeux de café et ateliers. Seront présentes également des consoles et un corner autour de la marque Chalonnaise René Pierre. Les Manèges de la foire seront ouverts tous les jours avec notamment des Pouss Pouss, trampolines, labyrinthe à balles.

Toujours pour les plus petits, kes MASCOTTES en folie seront présentes les deux week-ends et le mercredi. Tous les après-midi, des ateliers neiges et maquillage seront proposés aux enfants.

Un espace Terroirs de Saône et Loire porté par le Conseil Départemental

L’espace des TERROIRS DE SAONE & LOIRE avec le DEPARTEMENT 71 sera présent tous les jours en présence des producteurs locaux qui viendront vous faire déguster leurs produits (vins, escargots, glaces, Maison du Charolais … Les Confréries du département viendront également sur la foire à l'image de la Confrérie de la Pochouse ou de la Gaufrette Mâconnaise. Les 12 et 13 octobre, les vieilles Citroën seront à l'honneur à l'occasion des 100 ans de la marque emblématique.

Un jeu et des gagnants tous les jours

Le jeu par tirage au sort de la foire avec les exposants permettront aux visiteurs de repartir avec des cadeaux des exposants du 4 au 11 octobre

A noter qu'un vélo électrique est à gagner, des week-ends en camping car, des essais TESLA , des vêtements ALPINE et bien d’autres produits …

Et puis, on n'oublie pas de mentionner tous les stands d'artisanat local, de gastronomie, ceux liés à la décoration intérieure-extérieure, aux produits malins, au mobilier et à l'habitat au sens large.

Informations pratiques

• Horaires :

- Du lundi au jeudi : 10h - 20h

- Vendredis et samedis (nocturnes) : 10h - 21h30

- Dernier dimanche : fermeture à 19h

- Espace restauration ouvert tous les soirs jusqu’à minuit

- Entrée journée : 5€

- Nocturnes : 3€ après 19h

- Gratuit pour les moins de 16 ans, les seniors (le 8 octobre) et les femmes (le 10 octobre), les jours anniversaires et fêtes

- GARDERIE KANGOUROU KIDS gratuite pour les touts petits les samedis et dimanches