La 8ème édition du Salon National du ‘Livre Ancien et Métier d’Art du Livre’ à seulement 50 minutes de Chalon-sur-Saône : venez nombreux découvrir les exposants

Un salon qui se déroule au Centre Culturel et des Congrès de Paray le Monial

Samedi 28 (de 10h à 19 h 30) et dimanche 29 septembre (de 10 h à 18 h), se déroule à Paray-le-Monial, plus précisément au Centre Culturel et des Congrès, la 8ème édition du Salon National du Livre Ancien et des Métiers d’Art du Livre.

Sur place de nombreux exposants vous attendent pour vous présenter des métiers d’Arts : Aux Fils des Chapitres (Le Creusot), Typographie Lettre Imprimerie (Paray-le-Monial), Esprit Reliure (Saint Léger les Paray), Aeternaobilis (Gevry), Atelier de Restauration (Neuvy), l’Atelier de Mina (Anlezy), Artisans d’Art-Stylos en Bois (Prissé), Maison Pubill (Paray-le-Monial), Confrérie Des Saveurs Du Pays Charollais (Gueugnon), Atelier Rodéric (Chalon-sur-Saône)…

Et les libraires : Librairie Moresi (Metz), Librairie Ancienne (Vichy), Librairie Aux Deux élephants (Lèves), De Pierre et d’Encre (Barr), librairie des Baladins (le Bouyssou), Au Gré du Van (Chalon-sur-Saône), Librairie ancienne (Tassin-la-Demi-Lune), Minéraux and Adventures (Cournon d’Auvergne), Librairie l’Encrivore (Vendôme), Les Collections de Pacha (Strasbourg), Petit Marc Pages (Ciry le Noble), Achat/vente Livres Anciens et Modernes (Betz le Château), Broc Equus (Marigné Laillé), Librairie Gérard Schembri (Chevagny-sur-Guye), Page 27 (Bergheim).

Vous trouverez également un espace conférence, dédicaces et de restauration rapide.

Clin d’œil au stand chalonnais d’enluminures ‘Atelier Rodéric’

Clin d’œil au stand de livres ancien chalonnais ‘Au Gré du Van’,

Clin d’œil aux deux organisateurs : Marc Petit (à gauche) et Charles Pubill.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B