Paiement sans contact plus ... un déploiement inégal selon les réseaux bancaires

Alors que le règlement sans contact est devenu un réflexe jusqu'à 50 € d'achat, les réseaux bancaires déploient depuis plusieurs mois le « sans contact plus » qui permet de ne plus insérer sa CB dans le terminal de paiement au-delà de ce montant. Décryptage pour info-chalon.com

Réalisé machinalement au quotidien, le paiement sans contact représentait 7 milliards de règlements par carte bancaire en 2023, sur les 15 milliards de transactions recensées par le Groupement des cartes bancaires. Quelque 116 milliards d'euros ont ainsi été acquittés au moyen de la technologie NFC (Near Field Communication) qui utilise des ondes radio à courte distance et permet de poser simplement sa CB sur le terminal de paiement électronique (TPE) plutôt que de devoir l'insérer. Une pratique amenée à se généraliser grâce au déploiement d'une nouvelle fonctionnalité : le « sans contact plus ». On a fait le point avec les réseaux bancaires.



LE CODE SANS INSÉRER

Le sans contact a pris rapidement de l'ampleur en France. Après son lancement en 2012 pour des paiements de moins de 20 €, le plafond a été relevé à 30 € en 2017, puis à 50 € en 2020, période de la pandémie qui a été particulièrement propice à sa généralisation. Dans le même temps, on a également vu se développer le paiement sans contact par smartphone, au moyen d'applications dédiées, qui a l'avantage de n'être soumis à aucun plafond.

Afin d'offrir la même fluidité de transaction aux utilisateurs de CB, les acteurs bancaires ont lancé il y a plusieurs années le projet « Pin Online » afin de « modifier les standards techniques d'échanges de données sur les opérations cartes », comme nous l'a expliqué la Fédération bancaire française. L'objectif : pouvoir utiliser la technologie NFC par CB quel que soit le montant du règlement. C'est ce qu'on appelle le « sans contact plus ».

Pour des raisons de sécurité, la manipulation à effectuer n'est cependant pas tout à fait la même. La banque LCL nous a présenté le mode d'emploi : « Au-dessus de 50 €, le paiement sans contact par CB devient possible sans limite de montant, comme le règlement mobile, dans les limites du plafond de paiement de la carte. Le porteur n'insère plus sa CB : il l'approche du TPE en sans contact et saisit son code confidentiel. »



Bon à savoir : si vous avez effectué plusieurs transactions consécutives ou que le montant cumulé de vos paiements sans contact a atteint un certain niveau, le terminal pourra de toute façon vous demander votre code dans un souci de sécurisation de l'opération.



UNE MISE À JOUR NÉCESSAIRE

« Cette évolution est une tendance de fond en Europe, car cette fonctionnalité est déjà déployée dans beaucoup de pays comme l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas », nous a précisé le Crédit Agricole. « Cette nouvelle fonctionnalité va permettre à nos clients, particuliers comme commerçants, de bénéficier d'un parcours fluide et sans rupture pour les transactions de plus de 50 € », se félicite BNP Paribas.



Il n'empêche, la Fédération française bancaire rappelle que chaque banque mène cette évolution technique de manière indépendante. Et d'ajouter que si « la quasi-totalité des cartes émises ces dernières années intègre cette fonctionnalité, pour les commerçants, une mise à jour des paramètres techniques des terminaux de paiement est nécessaire ». En clair : même si vous avez reçu une communication de votre agence bancaire vous informant de la possibilité de payer en sans contact au-delà de 50 €, ce ne sera techniquement possible que si le TPE du professionnel le permet également. La généralisation de cette pratique va donc prendre du temps.



À CHACUN SON CALENDRIER

Chez LCL, « les cartes bancaires sont compatibles avec le sans contact plus depuis 2018 », mais la mise à jour des TPE des clients commerçants « a commencé depuis le mois de février 2024 et se fait de manière progressive ». La banque nous a par exemple indiqué que « dans certains secteurs d'activité, tels que la grande distribution, la mise à niveau des terminaux devrait démarrer en 2025 ». De même, « toutes les CB de la banque commerciale BNP Paribas, dont celles d'Hello bank !, intègrent le sans contact + depuis un an ». Côté professionnel, le groupe « a débuté la mise à jour des terminaux de ses clients commerçants depuis près d'un an » et estime que «80 % sont aujourd'hui à niveau », sachant que « tous les nouveaux TPE installés depuis novembre 2023 sont conformes ». En revanche, chez Fortuneo, une banque pour les particuliers, les cartes bancaires ne sont pas encore compatibles : « Le déploiement du sans contact plus est prévu dans les prochains mois. » De son côté, le Crédit Agricole « a entamé des campagnes de migration de parcs de terminaux depuis le début d'année », sachant que la banque gère 380 000 TPE.



Julie Polizzi