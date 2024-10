Vous êtes enceinte et adepte de tisane en cette automne ? Attention un certain nombre sont à éviter

Parmi celles qui peuvent se révéler dangereuses pour la future maman à cause de leurs propriétés abortives, on trouve le bouleau, le laurier commun, la lavande aspic, la menthe poivrée, l'achillée millefeuille et l'armoise. Durant la grossesse, il vaut mieux faire également l'impasse sur les boissons riches en caféine (guarana), celles contenant des phyto-oestrogènes (sauge, ginseng, réglisse, houblon), ou provoquant un effet laxatif (aloe vera, séné). Enfin, les plantes renfermant des alcaloïdes, comme la belladone, le colchique, le pavot ou la pervenche de Madagascar, sont déconseillées.



Si vous ne pouvez pas vous passer de votre tasse de tisane, vous pouvez vous rabattre sur le gingembre, idéal contre les nausées, la fleur de mauve, en cas de constipation, et le tilleul, pour bien dormir. Avant l'accouchement, le framboisier vous permettra par ailleurs de soulager les contractions et facilitera la dilatation du col de l'utérus.