Un point et des projets pour la Banda Despérados en assemblée générale.

Première année de présidence pour Maxence Lecat au cours de laquelle les activités nombreuses et variés ont été évoquées. Pas moins de 20 prestations au total au cours de cette saison 2023 - 2024, que ce soit sur Chatenoy le Royal (6) ou à proximité (8) voir hors département (6).

Ce qui fait dire au président : « Ce fut une saison riche en prestations surtout après celle de nos 20 ans. Nous avons été invité à participer a beaucoup d’énormes évènements tels les Férias à Béziers, Espalion, Chamonix etc …mais hélas sans pouvoir répondre à ces invitations, mais ce sera partie remise » a-t-il souligné.

Une grande activité musicale

Une association musicale comme la Banda Desperados est effectivement très engagée localement que ce soit pour les cérémonies patriotiques organisées par la commune, mais aussi et surtout lors d’évènements locaux comme Festi’Bière, le Carnaval de Chalon sur Saône, ou encore des concerts à Ouroux sur Saône, Saint Germain du Bois ou La Loyère, sans oublier le concert annuel à la salle des fêtes de Chatenoy le Royal. Des prestations qui occupent une première partie de saison.

Dans la session des beaux jours et seconde partie de saison « La Banda » s’échappent vers l’extérieur comme ce fut le cas pour le Festival d’Is sur Tille (21), de Bletterans (39), Dijon (21), Bouillac (12) ou Riom es Montagne (15).

Mais aussi en point d’orgue l’incontournable Festival Bodeg’Arts à Chatenoy le Royal du 8 juin 2024 lequel a été une très grande réussite dans la salle des fêtes.

Des activités qui ont bien mobilisés les musiciens. Le Président a tenu à les remercier au cours de cette assemblée générale : « Je tiens à vous féliciter pour votre engagement et votre participation à tous ces évènements qui ont demandé énormément d’énergie et qu’il a fallu gérer au fur et à mesure. »

Des projets pour 2024 - 2025

Si la saison écoulée a fatiguée quelques musiciens, la Banda Desperados continue avec des nouveaux qui vont à leur tour assurer les prestations. La qualité indéniable de ce groupe musical fait qu’il est redemandé. Déjà Riom es Montagne dans le Cantal est inscrit au calendrier, tout comme la Vague de Saint Marcel ou encore le Festival FestiBam à Marlhes dans la Loire au mois d’aout.

Sans oublier la participation à la Paulée et son grand banquet Bourguignon organisé par le Canon Français au Parc des Expositions le 19 octobre prochain.

Le concert annuel aura lieu le 18 janvier 2025 à la salle des fêtes de Chatenoy le Royal et le Festival Bodeg’Arts les 14 et 15 juin 2025 suivant la même formule en salle que pour les 20 ans, sans oublier la célébration de la Sainte Cécile, sainte patronne des musiciens.

Une assemblée générale en présence de Roland Bertin, Premier adjoint au maire et représentant Vincent Bergeret ainsi que Nathalie Ferry, adjointe à la Culture.

JC Reynaud