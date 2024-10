BIVB - « Les Astuces Dégust’ » Une websérie décomplexée sur la dégustation

L'Interprofession des Vins de Bourgogne (BIVB) innove avec une websérie aussi instructive que décontractée. « Les Astuces Dégust' », c'est le nom de cette nouvelle série de six épisodes, d'environ trois minutes chacun, disponible en français et en anglais sur les comptes Instagram et Facebook des Vins de Bourgogne. Présentée par Maxime Dubois, sommelier et Formateur Officiel des Vins de Bourgogne, cette websérie bouscule les codes classiques de la dégustation de vin, la rendant accessible à tous.

Lire l'article sur Info-Beaune.com