‘Le Confessionnal’ a ouvert ses portes tout près de la Cathédrale

Passionnée de dessin et de photographie depuis toute petite, Betty Laroche choisit pourtant d’effectuer un doctorat en psychologie avant de changer radicalement de vie pour vivre de sa passion. Formée au tatouage à Is-sur-tille (21) chez Dove STC, elle s’installe à Chalon sur Saône dans un petit nid nommé ‘Le Confessionnal’.

Etes-vous chalonnaise ? Pourquoi avoir choisi Chalon pour votre installation ?

Je suis originaire du Jura (Lons-le-Saunier), j'ai grandi à Beaune et poursuivi une partie de mes études à Dijon, avant de faire mon doctorat à Poitiers. Finalement, je suis revenue en Bourgogne. C’est en Côte-d'Or que j’ai fait mon apprentissage de tatouage, puis j’ai choisi de m’installer à Chalon-sur-Saône. Ma famille y vit, et j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce local situé à deux pas de la cathédrale. L’atmosphère du centre historique, le charme de ce lieu ancien, tout résonne parfaitement avec mon univers artistique.

Vous avez un parcours un peu atypique. Après un doctorat en psychologie, qu’est-ce qui vous a poussé à changer de voie ?

Les universités offrant très peu de postes d'enseignants-chercheurs, mes perspectives professionnelles stables étaient limitées. Après deux ans en tant que contractuelle, j’ai décidé de me réorienter et de revenir à ma première passion : le dessin, qui m’a naturellement conduit au tatouage. J’ai donc abandonné une carrière par manque de stabilité pour devenir auto entrepreneuse, ce qui peut sembler paradoxal, car ce n’est pas forcément plus stable. Pourtant, je ne regrette absolument pas mon choix. J'adore passer des heures à dessiner, et les échanges que j'ai avec mes clients sont toujours des moments précieux et enrichissants.

Dans le domaine du tatouage, comment qualifieriez- vous votre style ? Et plus largement votre univers ?

Je me spécialise principalement dans le blackwork, c'est-à-dire des tatouages réalisés à l'encre noire. Cependant, j'intègre progressivement quelques touches de couleur à mes créations. Mon style oscille entre l'illustration et l'ornemental, avec une esthétique plutôt sombre : des personnages torturés, des éléments d'architecture gothique, et des motifs inspirés du cinéma d'horreur ou de l'univers de Tim Burton. Côté illustration, je me concentre surtout sur des représentations animales, souvent un peu monstrueuses ou étranges.

Que peut-on trouver dans votre boutique ?

Tout commence par une ambiance ! Le salon est décoré de mobilier ancien que j'ai chiné et restauré, avec des rideaux en velours, des bougies, un lustre, et même des gargouilles pour compléter l'atmosphère. Mon activité principale reste le tatouage : mes clients peuvent venir avec leurs idées, que je transforme en dessin, ou bien choisir parmi les nombreux flashs exposés en boutique. Je propose également des illustrations pour les particuliers, notamment des portraits d'animaux de compagnie, dans des styles soit sombres, soit plus oniriques, selon les envies. Quelques-unes de mes illustrations sont également disponibles à la vente en boutique, ainsi que quelques bijoux fantaisie.

Mon site de tatoueuse est accessible à l'adresse suivante : https://lo5tink.com "Lo5tink" est mon pseudo, et j'ai effectivement remplacé le "S" par un "5", cela fait également référence à mon groupe de musique préféré, hypno5e, dont je passe souvent les morceaux dans mon salon. On peut aussi me trouver sur Instagram : @leconfessionnal.tattooshop pour les actualités de la boutique et @lo5t_ink pour mon travail personnel

SBR - Photos de la boutique, info-chalon et photos (portrait et photos des tatouages) transmises par Betty Laroche pour publication.