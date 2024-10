La collecte des Restos du Coeur de Saône et Loire, c'est ce week-end

C’est l’un des moments les plus importants de l’année pour les Restos du Cœur de Saône et Loire avec la grande collecte débutée ce vendredi et tout au long du week-end. Avec l'hiver qui se profile, les plus démunis ont besoin de vous et d'un maximum de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, mais aussit et surtout de produits en faveur des bébés. Si vous venez faire vos courses ce week-end, ajoutez un kilo de sucre ou de café, une ou deux bouteilles d'huile ou des conserves... Un petit geste pour une chaleureuse solidarité.

L.G