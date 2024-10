Blackminton 2024 : le retour en images avec Info-Chalon.com

Et celle-ci n’a pas dérogé à la règle, ce fut une nouvelle fois une très belle réussite pour le club.

Le retour en images avec Info Chalon.

Ce sont donc 200 chanceux (100 inscrits le vendredi et 100 autres le samedi) qui ont goûté ou re-gouté à l’expérience du bad dans le noir, en fluo et dans une ambiance de feu !

Sur la soirée du vendredi, les badistes maraîchers ont reçu la visite de leur maire, Raymond Burdin, venu avec bon nombre de ses adjoints pour partager un repas et profiter de cette ambiance festive.

L’occasion de goûter aux fameuses lasagnes de la Maison Chassaing, traiteur de la ville de Saint-Marcel que l’on ne présente plus.

André Coupat, vice-président du CDOS et Dominique Melin, vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon sont tous deux également venus saluer le club pour ce bel événement.

Deux soirées très réussies, donc, grâce à l’organisation très bien ficelée du duo de président et vice-président, Jonathan Souillot et Stéphane Carlot, et de leur équipe de bénévoles, toujours volontaires, souriants et efficaces.

Le club de « bad » des maraîchers, qui comptabilise près de 150 licenciés cette saison, a donc trouvé la recette du succès avec son événement annuel incontournable du Blackminton.

L’équipe organisationnelle remercie l’ensemble de leurs partenaires publics et privés sans qui rien ne serait possible ainsi que leur prestataire Move on Up night Lights qui a assuré l’ambiance des deux soirées.

