Bois de chauffage - Attention aux arnaques en ligne

Usurpations d'identité, vrais clients, faux professionnels... les arnaques se multiplient ces derniers temps, en lien avec les réseaux sociaux. Avec l'hiver qui se profile et la hausse du prix de l'énergie, le bois est toujours bien sollicité par nombre de Français. La volonté de trouver le stère de bois le moins cher possible, n'est pas sans risque, avec une profifération d'arnaques ces derniers temps. La stratégie est bien rodée, avec la demande d'un paiement d'un accompte pour une livraison plus tardive, afin de surtout vous réserver le bois. Un bois qui finalement ne sera jamais livré.

Soyez très vigilants sur les propositions alléchantes faites sur les réseaux sociaux et notamment Facebook !

L.G