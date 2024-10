L'IUT de chalon a organisé le séminaire annuel de l’association Européenne EFLE (European Forum of Logistics Education)

Du 1er au 04 octobre, le département MLT (Management de la Logistique et des Transports) de l’IUT de Chalon-sur-Saône a organisé le séminaire annuel de l’association Européenne EFLE (European Forum of Logistics Education) dont il est membre depuis 2019.

Le département a ainsi accueilli 28 enseignants et chercheurs venant de Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de Finlande et d’Allemagne.

Ce séminaire s’inscrit dans la volonté d’internationaliser les enseignements du département puisque cette association a pour objectif de favoriser les échanges Européens et le partage des connaissances entre les enseignants, les chercheurs, l’administration et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur dans le domaine de la logistique, du transport et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Cette année, la thématique du séminaire était la logistique du vin. Si la dimension culturelle était présente (visite des Hospices de Beaune et du Château de Rully), les participants à ce séminaire ont pu surtout découvrir les spécificités des entreprises de la filière de production viticole (visite de la Tonnellerie de Mercurey et de Veuve Ambal). Ils ont également appréhendé les enjeux des changements climatiques pour les vignobles en se rendant à la Cité des climats et vins de Bourgogne, mais aussi via des conférences animées par Benjamin Pohl, directeur de recherche CNRS et par Sébastien Zito, climatologue à l’INRAE.

Des temps d’échanges ont permis également de développer des projets et des partenariats en matière de stages à l’étranger pour les étudiants, de voyages pédagogiques, d’échanges d’enseignants, de pratiques de sérious game (jeux sérieux dédiés à la logistique) entre écoles/universités.

L’équipe pédagogique MLT est très satisfaite d’avoir pu créer ou renforcer des liens avec ses partenaires européens. Concrètement, 3 étudiants du département effectuent cette année leur 5ème semestre à l’étranger, des étudiants belges viendront en mars quelques jours et travailleront avec les étudiants chalonnais sur une étude de cas (en janvier 2024 les étudiants chalonnais s’étaient rendus à Anvers). Enfin, en avril, des enseignants étrangers interviendront dans le cadre des International Days (une semaine dédiée à la pratique de l’anglais) du département MLT.

Le département MLT s’est clairement engagé dans une démarche à l’international qui porte ses fruits !