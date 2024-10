André le Groupe et l’EFS s’unissent pour la promotion du don de sang

Avec un besoin quotidien de 600 dons de sang en Bourgogne-Franche-Comté, André le Groupe et l’EFS s'associent pour sensibiliser la population et les entreprises à l'importance du don de sang. Grâce à des actions concrètes de communication et de sensibilisation, l’entreprise s’engage activement dans cette cause de santé publique.

Ils ont officialisé un partenariat pour promouvoir le don de sang. La convention a été signée ce mardi matin dans les locaux du siège beaunois du groupe, en présence de Thierry André, président d’André le Groupe, Annie Couillerot, responsable des prélèvements pour la zone de Chalon, ainsi que de plusieurs membres de l’EFS.

