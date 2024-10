‘Avaler l’étincelle’, le nouveau roman de Laurent Vignat se dévore…

Une fois de plus, l’auteur, givrotin d’adoption, teinte l’ordinaire d’extraordinaire. Un livre à découvrir absolument.

Après ‘Apprentis sages’ paru en 2024 aux Editions Jasmin où l’auteur explore, sous forme de fable sociale et philosophique, l’adolescence, les relations interpersonnelles mais aussi les rêves qui nous habitent, qu'on les réalise ou pas, avec ce dernier roman, il est aussi question de rencontre ; au singulier, notez bien, LA rencontre. Celle qui bouleversera notre vie et qui peut se manifester sous diverses formes : un livre, un employé de grande surface devenu Maître de stage, une adolescente malicieuse pour ‘Apprentis sages’, ou ici avec ‘Avaler l’étincelle’, la 9e de Beethoven et de son génial créateur.

Toujours au centre de l’intrigue, l’adolescence, avec une jeune fille différente des autres, un peu en marge, un peu rebelle. Le lecteur plonge dans la vie de Marlee qui joue là sa meilleure partition. L’écriture de Laurent Vignat invite à tourner la page, à dévorer les mouvements qui composent ce livre à mettre entre toutes les mains et, que vous soyez mélomane ou pas, à lire en musique.

Pour rencontrer l’auteur : Salon du livre de Givry, dimanche 20 octobre. Laurent Vignat sera également présent lors du Salon de l’Autre Livre à Paris, les samedi et dimanche 9 et 10 novembre. ‘Avaler l’étincelle’ est disponible à la FNAC de Chalon-sur-Saône et sur internet.

SBR - visuels transmis par Laurent Vignat pour publication