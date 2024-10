CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - "Bien Vivre à Chalon rappelle son attachement inconditionnel à la démocratie."

Communiqué de Bien Vivre à Chalon

Bien Vivre à Chalon est profondément attaché aux notions fondamentales de démocratie et de respect du pouvoir souverain du peuple. Par la voix d’Amandine Ligerot, nous avons rappelé au dernier Conseil Municipal le fossé qui nous sépare sur ce point avec le Maire de Chalon.

Dans le rapport 5 du conseil municipal du 9 octobre le maire a demandé au Conseil Municipal lui accorder un certain nombre d’attributions, alors qu’il en avait déjà beaucoup. Même si la loi l’y autorise, c’est très discutable sur le plan démocratique.

Notre collègue est intervenue pour contester cette volonté de « concentration des pouvoirs » par le maire, qui décide déjà seul, au point qu’il fait le vide autour de lui. Avec G. Platret il faut la fermer et rester, ou l’ouvrir et partir. Après lui avoir rappelé des dérapages verbaux et des décisions extrémistes, la question qui n’a pas plu au maire est posée : « vous souhaitez exercer votre pouvoir politique comme M. Netanyahou? »

Le fait est que le maire de Chalon instrumentalise des otages français pour déclarer son soutien à B. Nétanyahou et dit « espérer » que ce dernier « gagne la guerre ». Le maire, fidèle à son sens très personnel de la démocratie, coupe la parole à Amandine Ligerot avant que celle-ci n’ait eu le temps de mettre le maire devant ses contradictions, ses responsabilités, et surtout face à ses prises de positions « zemmouristes ». Les Chalonnaises et les Chalonnais apprécieront.

Bien Vivre à Chalon rappelle son attachement inconditionnel à la démocratie.

Il rappelle en outre que, plus que jamais, le monde doit être en paix, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine, afin que toutes et tous ensemble nous affrontions le danger le plus important que l’humanité ait connu à ce jour : le dérèglement climatique.

Mourad Laoues, Amandine Ligerot, Christophe Regard Élus municipaux Bien Vivre à Chalon