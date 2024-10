Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Berlioz de Châtenoy le Royal ont rendu hommage aux deux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard.

Les élèves de l’école Berlioz de CM1 de la classe de Cyril Meunier et CM2 de la classe de Patricia Pierre se sont rendus allée Samuel Paty en début d’après-midi, une façon très concrète de rendre hommage à ces deux professeurs. Le matin, dans leur classe respective avec leur enseignant, ils ont travaillé sur la tolérance, la liberté d’expressions et la laïcité.

En présence de Marie-Thérèse Boissot adjointe aux affaires scolaires, les enfants se sont regroupés devant la plaque où il est inscrit « Allée Samuel Paty 1973-2020 Professeur des collèges assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir enseigné les valeurs de la République ».

Cyril Meunier a rappelé aux élèves que deux professeurs ont été assassinés et que sur cette même plaque devrait y figurer Dominique Bernard.

Adem et Youssef élèves de CM2 ont lu un poème de Victor Hugo « Ecrit après la visite d’un bagne « 1853.

Extraits :

"Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.

Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne

Ne sont jamais allés à l'école une fois,

Et ne savent pas lire, et signent d'une croix.

C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime.

L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.

Où rampe la raison, l'honnêteté périt…



L'école est sanctuaire autant que la chapelle.

L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle

Contient sous chaque lettre une vertu ; le cœur

S'éclaire doucement à cette humble lueur.

Donc au petit enfant donnez le petit livre.

Marchez, la lampe en main, pour qu'il puisse vous suivre.

La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat…



Songeons-y bien, l’école en or change le cuivre,

Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or."

Safiya et Béatrice ont récité « Perlimpinpin » (Barbara 1973)

Extraits :

"Pour qui, combien, quand et pourquoi ? Contre qui, comment, contre quoi ?

C'en est assez de vos violences

D'où venez-vous, où allez-vous ? Qui êtes-vous, qui priez-vous ?

Je vous prie de faire silence

Pour qui, comment, quand et pourquoi ? S’il faut absolument qu'on soit

Contre quelqu'un ou quelque chose

Je suis pour le soleil couchant, en haut des collines désertes

Je suis pour les forêts profondes

Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure

Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt

Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences

Que c'est abominable d'avoir pour ennemis, les rires de l'enfance."

Après la lecture par les élèves, tous ont observé une minute de silence.

Les élèves et leurs enseignants sont repartis en empruntant l’allée Samuel Paty aux abords du collège, un symbole fort pour marquer que l’École a pour mission de former des individus libres de pensées, égaux en droits et fraternels.

C.Cléaux