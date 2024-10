Des perturbations à venir à Châtenoy Le Royal sur la RD 68

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de réfection de la couche de roulement et de création de bandes multifonctionnelles sur la RD 68, commune de Châtenoy-le-Royal.

C’est pour la collectivité un investissement de 359 000 € TTC au service de la sécurité, du confort des usagers et du développement des mobilités.

La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée

du 21 au 25 octobre 2024.

Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par la RD 978, la Rue du Bourg et la RD 69 et ce, pour les deux sens de circulation.